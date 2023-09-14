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Туреччина розкритикувала Європейський парламент за підтримку санкцій проти росії

Туреччина розкритикувала Європейський парламент за підтримку санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 1069560 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Анкара розкритикувала вимогу Європейського парламенту щодо співпраці у запровадженні санкцій проти росії, пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Цитата

“Імплементуючи обов'язкові до виконання санкції ООН, Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль на підставі того, що це може ускладнити її самопроголошені спроби посередництва між Києвом і москвою”, - йдеться у повідомленні Bloomberg.

Деталі

На саміті Групи 20 у Нью-Делі минулих вихідних президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів задовольнити деякі вимоги росії, щоб спробувати відновити Чорноморську угоду, яка уможливила поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

Комісар ЄС Олівер Вархелі привітав зусилля Туреччини з відновлення зернової угоди, але закликав її уряд співпрацювати з блоком.

"Важливо, щоб Туреччина продовжувала співпрацювати з ЄС, в тому числі щодо імплементації санкцій проти росії, зокрема, щодо санкційних продуктів", - сказав комісар ЄС Олівер Вархелі після того, як Європейський парламент оприлюднив свою резолюцію в середу.

Однак, як повідомляє Bloomberg, міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європарламенту є "збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень" і демонструє, що його члени не в змозі виробити "правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до нашого регіону".

У міністерстві додали, що оновлення угоди про Митний союз з ЄС і невідкладне завершення переговорів про лібералізацію візового режиму для турецьких громадян є спільними цілями Туреччини і блоку на даний момент.

Доповнення

Європейський Союз продовжив санкції проти росії на шість місяців. Вони поширюються на майже 1800 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з війною в Україні.

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