Туреччина розкритикувала Європейський парламент за підтримку санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Анкара розкритикувала вимогу Європейського парламенту щодо співпраці у запровадженні санкцій проти росії, пише Bloomberg, повідомляє УНН.
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“Імплементуючи обов'язкові до виконання санкції ООН, Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль на підставі того, що це може ускладнити її самопроголошені спроби посередництва між Києвом і москвою”, - йдеться у повідомленні Bloomberg.
Деталі
На саміті Групи 20 у Нью-Делі минулих вихідних президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів задовольнити деякі вимоги росії, щоб спробувати відновити Чорноморську угоду, яка уможливила поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.
Комісар ЄС Олівер Вархелі привітав зусилля Туреччини з відновлення зернової угоди, але закликав її уряд співпрацювати з блоком.
"Важливо, щоб Туреччина продовжувала співпрацювати з ЄС, в тому числі щодо імплементації санкцій проти росії, зокрема, щодо санкційних продуктів", - сказав комісар ЄС Олівер Вархелі після того, як Європейський парламент оприлюднив свою резолюцію в середу.
Однак, як повідомляє Bloomberg, міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європарламенту є "збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень" і демонструє, що його члени не в змозі виробити "правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до нашого регіону".
У міністерстві додали, що оновлення угоди про Митний союз з ЄС і невідкладне завершення переговорів про лібералізацію візового режиму для турецьких громадян є спільними цілями Туреччини і блоку на даний момент.
Доповнення
Європейський Союз продовжив санкції проти росії на шість місяців. Вони поширюються на майже 1800 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з війною в Україні.