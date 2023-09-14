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Турция раскритиковала Европейский парламент за поддержку санкций против россии

Турция раскритиковала Европейский парламент за поддержку санкций против россии

Киев • УНН

 • 1069559 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Анкара раскритиковала требование Европейского парламента о сотрудничестве в введении санкций против россии, пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Цитата

“Имплементируя обязательные к исполнению санкции ООН, Турция отказывается присоединяться к любым другим санкционным усилиям на основании того, что это может осложнить ее самопровозглашенные попытки посредничества между Киевом и москвой”, - говорится в сообщении Bloomberg.

Детали

На саммите Группы 20 в Нью-Дели в минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал нескольких лидеров удовлетворить некоторые требования россии, чтобы попытаться восстановить Черноморское соглашение, которое сделало возможным поставки украинского зерна и снизило мировые цены на продовольствие.

Комиссар ЕС Оливер Вархели приветствовал усилия Турции по восстановлению зернового соглашения, но призвал ее правительство сотрудничать с блоком.

"Важно, чтобы Турция продолжала сотрудничать с ЕС, в том числе в отношении имплементации санкций против россии, в частности, в отношении санкционных продуктов", - сказал комиссар ЕС Оливер Вархели после того, как Европейский парламент обнародовал свою резолюцию в среду.

Однако, как сообщает Bloomberg, министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европарламента является "сборником необоснованных обвинений и предубеждений" и демонстрирует, что его члены не в состоянии выработать "правильный стратегический подход к ЕС, а также к нашему региону".

В министерстве добавили, что обновление соглашения о Таможенном союзе с ЕС и безотлагательное завершение переговоров о либерализации визового режима для турецких граждан являются общими целями Турции и блока на данный момент.

Дополнение

Европейский Союз продлил санкции против России на шесть месяцев. Они распространяются на почти 1800 физических и юридических лиц, связанных с войной в Украине.

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