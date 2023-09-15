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G7 планирует запретить импорт российских алмазов - Bloomberg

G7 планирует запретить импорт российских алмазов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 270734 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ожидается, что запрет на импорт российских алмазов будет согласован странами "Группы семи" в ближайшие две-три недели. Механизм будет состоять из прямого запрета на покупку, который вступит в силу 1 января, а также косвенного запрета, который будет действовать более постепенно, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного бельгийского чиновника, передает УНН.

Детали

Более ранние попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которая утверждала, что простой запрет только переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другое место. Косвенный элемент запрета направлен на то, чтобы попытаться ограничить эту динамику, отслеживая российские драгоценные камни через границу. Бельгия не является членом G7, но ранее заявляла, что поддержит запрет, если страны "Группы семи" смогут найти эффективный механизм, напомнил Bloomberg.

Происхождение алмаза становится очевидным в начале цепочки поставок, когда ему выдают сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан для прекращения продажи так называемых кровавых алмазов, финансировавших войны. 

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По словам чиновника, G7 все еще необходимо разобраться с техническими деталями запрета на алмазы, а затем Европейский союз может разработать свое санкционное регулирование осенью. План состоит в том, чтобы запретить закупки необработанных или бриллиантовых алмазов, будь то напрямую у российского гиганта ПАО "Алроса", или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

россия соревнуется с Ботсваной, как крупнейшим в мире источником алмазов. С начала войны многие западные ювелирные ритейлеры избегали камней страны, особенно после того, как США ввели санкции против АЛРОСА. Это не остановило поток алмазов из страны, хотя объем импорта российских алмазов в ЕС упал примерно на 95% по сравнению с довоенным уровнем, сказал бельгийский чиновник. Небольшая группа индийских и бельгийских покупателей продолжала скупать большие объемы на выгодных условиях, выбирая нужные им алмазы, тогда как другие держались в стороне. Алмазы также переместились в хабы в ОАЭ, беларуси и Армении.

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И хотя США ввели санкции в отношении алмазов, поступающих непосредственно из россии, необработанные, ограненные и полированные камни, поступающие из Индии или Бельгии, до сих пор оставались законными. Характер отрасли также затрудняет отслеживание алмазов.

Посылки с драгоценными камнями часто смешиваются в торговых домах, а оригинал сертификата будет заменен документацией "смешанного происхождения", что сделает практически невозможным отслеживание того, где в конечном итоге продаются российские алмазы.

По словам бельгийского чиновника, новая система будет сочетать физические проверки со вскрытием упаковок, а также с проверкой веса и стоимости с обязательными данными прослеживаемости для тех, кто производит алмазы и торгует ими. Например, индийский огранщик должен был бы разделить добычу российских и нерусских алмазов в процессе полировки. Согласно плану, алмазы смешанного происхождения не будут допущены на рынок G7.

Правительства будут иметь доступ к данным прослеживаемости через разрабатываемый публичный реестр, который будет аналогичен системе международных платежей SWIFT между банками.

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