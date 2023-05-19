"Діаманти не вічні": голова Євроради анонсував обмеження на російські алмази
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Торгівлю російськими алмазами обмежать, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель перед самітом країн "Групи семи" (G7) у Японії, передає УНН.
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"Зараз ми зосереджені на тому, щоб зачинити двері для лазівок. І продовжувати відрізати росію від критично важливих поставок. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські алмази не вічні, і ми відкрито і відверто викладемо, чому ці санкції необхідні і виправдані", - сказав Мішель.
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Голова Євроради також зазначив, що "російська пропаганда побудована на брехні та змові". "Ми даємо відсіч фактами та цифрами", - вказав він.
Окрім цього він зауважив, що "ми продовжимо підтримувати Україну потужною військовою, політичною, гуманітарною та фінансовою підтримкою". "ЄС та його держави-члени вже надали понад 70 мільярдів євро допомоги Україні. ЄС також вжив масштабних заходів для стримування військових дій росії", - зазначив він.
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Можливе постачання винищувачів F-16 Україні буде обговорюватися на саміті країн G7 у Японії, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.