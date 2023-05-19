"Бриллианты не вечны": глава Евросовета анонсировал ограничения на российские алмазы

Цитата

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы закрыть двери для лазеек. И продолжать отрезать россию от критически важных поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно изложим, почему эти санкции необходимы и оправданы", - сказал Мишель.

Детали

Глава Евросовета также отметил, что "российская пропаганда построена на лжи и заговоре". "Мы даем отпор фактами и цифрами", - указал он.

Кроме этого он отметил, что "мы продолжим поддерживать Украину мощной военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержкой". "ЕС и его государства-члены уже предоставили более 70 миллиардов евро помощи Украине. ЕС также принял масштабные меры для сдерживания военных действий россии", - отметил он.

Дополнение

Возможная поставка истребителей F-16 Украине будет обсуждаться на саммите стран G7 в Японии, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.