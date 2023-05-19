Голова Євроради: F-16 для України будуть питанням на саміті G7

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Можливе постачання винищувачів F-16 Україні буде обговорюватися на саміті країн "Групи семи" (G7) у Японії, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН з посиланням на Handelsblatt.

Деталі

За словами Мішеля, "можливе постачання винищувачів F-16 в Україну буде обговорюватися на саміті G7 провідних індустріальних країн Заходу в Японії цієї п'ятниці".

Є тісна координація для спільного підходу до військової підтримки, сказав Мішель на прес-конференції вранці за місцевим часом. З його слів, цієї п’ятниці буде можливість обговорити це питання з президентом США Джо Байденом та іншими учасниками саміту та спільно вивчити, яка додаткова підтримка потрібна.

"Дуже очевидно, що Україні потрібно більше військової техніки", - сказав він.

Доповнення

Американський канал новин CNN раніше повідомляв, що останніми тижнями адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам про те, що США дозволять їм відправляти в Україну виготовлені США винищувачі F-16. Британія та Нідерланди підтвердили у вівторок, що вони створять міжнародну коаліцію, щоб допомогти Україні отримати F-16. Є також підтримка Франції. Для цього на першому етапі мають навчити українських пілотів.

На запитання, чи може він підтвердити повідомлення CNN, президент Євроради Мішель, як зазначається, не відповів.

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