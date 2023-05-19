Глава Евросовета: F-16 для Украины будут вопросом на саммите G7
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Возможная поставка истребителей F-16 Украине будет обсуждаться на саммите стран "Группы семи" (G7) в Японии, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.
Детали
По словам Мишеля, "возможная поставка истребителей F-16 в Украину будет обсуждаться на саммите G7 ведущих индустриальных стран Запада в Японии в эту пятницу".
Есть тесная координация для совместного подхода к военной поддержке, сказал Мишель на пресс-конференции утром по местному времени. По его словам, в эту пятницу будет возможность обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом и другими участниками саммита и совместно изучить, какая дополнительная поддержка нужна.
"Очень очевидно, что Украине нужно больше военной техники", - сказал он.
Дополнение
Американский новостной канал CNN ранее сообщал, что в последние недели администрация Байдена сигнализировала европейским союзникам о том, что США позволят им отправлять в Украину изготовленные США истребители F-16. Великобритания и Нидерланды подтвердили во вторник, что они создадут международную коалицию, чтобы помочь Украине получить F-16. Есть также поддержка Франции. Для этого на первом этапе должны обучить украинских пилотов.
На вопрос, может ли он подтвердить сообщение CNN, президент Евросовета Мишель, как отмечается, не ответил.