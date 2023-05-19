Країни G7 домовилася працювати над обмеженням торгівлі і відстежувати російські алмази

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"З метою скорочення доходів, які росія отримує від експорту алмазів, ми продовжимо тісно співпрацювати з метою обмеження торгівлі та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у росії, і взаємодіятимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективного виконання майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження", - ідеться у заяві лідерів G7.

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Лідери "Групи семи" наголосили, що залишаються "єдиними у введенні скоординованих санкцій та інших економічних дій з метою подальшого підриву спроможності росії вести незаконну агресію".

"Ми й далі обмежуватимемо доступ росії до наших економік. Спираючись на попередні заходи, вжиті для запобігання доступу росії до ресурсів для підтримки секторів, ключових для її військово-промислової бази, ми розширимо наші дії, щоб забезпечити обмеження експорту всіх предметів, які мають вирішальне значення для російської агресії, включаючи ті, які росія використовує на полі бою, у всіх наших юрисдикціях, включаючи експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які росія використовує для відновлення своєї воєнної машини.

Ми й далі будемо націлюватися на тих, хто працює в цих ключових секторах, таких як виробництво, будівництво та транспорт, а також бізнес-послуги. Ми позбавимо росію технологій G7, промислового обладнання та послуг, які підтримують її воєнну машину. Ми продовжуватимемо захищати сільськогосподарські, медичні та гуманітарні товари від наших обмежувальних заходів і докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути потенційного побічного впливу на треті країни", - ідеться у заяві.

"Ми й надалі запобігатимемо ухиленню та обходу наших заходів проти росії, включно з націлюванням на організації, що транспортують матеріали на фронт.

"Ми продовжимо роботу через групу «Російські еліти, довірені особи та олігархи» (REPO) та Механізм координації правозастосування для підвищення ефективності наших обмежувальних заходів. Ми взаємодіємо з третіми країнами, через які товари, послуги або технології G7, щодо яких є обмеження, можуть поставлятися до росії, щоб покращити розуміння третіми країнами заходів G7. Ми беремо до уваги та заохочуємо взяті цими країнами зобов’язання щодо забезпечення того, щоб наші заходи не були обійдені та щоб вони дали очікуваний ефект", - зазначається у комюніке.

Лідери G7 у заяві також повторили заклик до третіх сторін "негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії росії, інакше це призведе до серйозних витрат". "Ми посилимо нашу координацію, щоб запобігти поставкам зброї третіми сторонами в росію та реагувати на них, а також продовжуватимемо вживати заходів проти суб’єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну росії", - вказано у заяві.

"Ми також працюватимемо над подальшим обмеженням використання росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні. Ми готові вжити подальших заходів проти тих, хто свідомо підтримує фінансування війни росії. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення можливостей для росії обійти наші фінансові заходи, зокрема шляхом запобігання використанню філій російських банків у третіх країнах для обходу санкцій. Ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів проти російського фінансового сектору, одночасно координуючи зусилля, щоб зберегти фінансові канали для важливих операцій", - зазначили лідери країн G7.

"Ми продовжуватимемо скорочувати доходи росії для фінансування її незаконної агресії, вживаючи відповідних заходів для обмеження доходів росії від енергоносіїв та майбутніх видобувних потужностей, спираючись на заходи, які ми вжили до цього часу, включаючи заборону на експорт і стелю цін на сиру нафту і продукти нафтопереробки російського походження, що постачається морем. Ми різко зменшили нашу залежність від російських енергоносіїв і сировинних товарів. Ми сповнені рішучості продовжувати цей шлях, щоб росія більше не могла використовувати енергію проти нас. Ми й надалі зменшуватимемо залежність від цивільних ядерних і пов’язаних товарів з росії, зокрема надаючи допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої постачання. Ми також продовжимо зусилля, спрямовані на зниження доходів росії від металів. Окрім того, ми залишаємося відданими дотриманню стелі цін на російську нафту та нафтопродукти, і ми посилимо наші зусилля, щоб протидіяти ухиленню від цих граничних значень, уникаючи побічних ефектів і зберігаючи глобальні поставки енергоносіїв", - сказано у заяві.

Доповнення

Лідери країн "Групи семи" (G7) зобов’язалися продовжувати військову та іншу підтримку України "стільки, скільки потрібно".