Лідери G7 зобов'язалися продовжувати військову допомогу Україні

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"На нашій сьогоднішній зустрічі в Хіросімі ми, лідери "Групи семи", підтвердили наше зобов’язання разом протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресивній війні росії проти України. (...) Наша підтримка України не похитнеться. Ми не втомимося у своєму прагненні пом'якшити наслідки незаконних дій росії для решти світу", - зазначається у заяві лідерів G7.

"Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб забезпечити, що незаконна агресія росії проти суверенної держави Україна зазнає невдачі, і підтримати український народ у його прагненні до справедливого миру, що ґрунтується на повазі міжнародного права.

Ми підтверджуємо наше зобов’язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки це буде потрібно. Ми вводимо подальші санкції та заходи, щоб збільшити витрати для росії та тих, хто підтримує її воєнні зусилля", - зазначили лідери "Групи семи".

"Ми зобов’язуємося продовжувати нашу безпекову допомогу Україні, на тлі того, як вона захищається від агресії росії, пристосовуючи нашу підтримку до потреб України. Ми наголошуємо на важливості Контактної групи з питань оборони України в координації військової та оборонної допомоги, що надається кожною країною, відповідно до її національних обставин", - ідеться у заяві.

Деталі

"Ми закликаємо росію припинити триваючу агресію та негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України. росія почала цю війну і може закінчити цю війну. Агресія росії проти України є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми знову заявляємо про своє рішуче неприйняття незаконних спроб росії захопити українську територію силою. Ми підкреслюємо, що справедливий мир не може бути реалізований без повного і безумовного виведення російських військ і військової техніки, і це має бути включено в будь-який заклик до миру", - сказано у заяві лідерів G7.

У заяві зазначається, що "безвідповідальна ядерна риторика росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю у білорусі небезпечні та неприйнятні". "Нагадаємо заяву на Балі всіх лідерів G20, включно з росією. У цьому контексті ми повторюємо нашу позицію щодо неприпустимості погроз з боку росії застосуванням ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування росією ядерної зброї в контексті її агресії проти України", - вказали лідери.

"Ще раз нагадуємо резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/6 «Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні», прийняту в лютому цього року за широкої підтримки міжнародного співтовариства, і продовжуватимемо докладати конкретних зусиль для досягнення всебічного, справедливого та міцного миру в Україні. Ми залишаємось відданими дипломатії та вітаємо та підтримуємо щирі зусилля Президента України Володимира Зеленського щодо викладення основних принципів у його Формулі миру відповідно до Статуту ООН.

З метою життєздатного повоєнного мирного врегулювання ми як і раніше готові досягти домовленостей разом з Україною, а також із зацікавленими країнами та інституціями щодо стійкої безпеки та інших зобов’язань, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримати майбутню російську агресію. Ми сповнені рішучості допомогти Україні побудувати позитивне майбутнє для її народу. Ми вітаємо ключову роль, яку Україна відіграє в Європейській політичній спільноті", - зазначається у заяві.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн "Групи семи" (G7) в Японії в онлайн-режимі.