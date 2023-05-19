Лидеры G7 обязались продолжать военную помощь Украине

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"На нашей сегодняшней встрече в Хиросиме мы, лидеры "Группы семи", подтвердили наше обязательство вместе противостоять незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне россии против Украины. (...) Наша поддержка Украины не пошатнется. Мы не устанем в своем стремлении смягчить последствия незаконных действий россии для остального мира", - отмечается в заявлении лидеров G7.

"Сегодня мы делаем новые шаги, чтобы обеспечить, что незаконная агрессия россии против суверенного государства Украина потерпит неудачу, и поддержать украинский народ в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права.

Мы подтверждаем наше обязательство предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько потребуется. Мы вводим дальнейшие санкции и меры, чтобы увеличить цену для россии и тех, кто поддерживает ее военные усилия", - отметили лидеры "Группы семи".

"Мы обязуемся продолжать нашу помощь Украине в сфере безопасности, на фоне того, как она защищается от агрессии россии, приспосабливая нашу поддержку к потребностям Украины. Мы подчеркиваем важность Контактной группы по вопросам обороны Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной, в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - говорится в заявлении.

Детали

"Мы призываем россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины. россия начала эту войну и может закончить эту войну. Агрессия россии против Украины является нарушением международного права, в частности Устава ООН. Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии незаконных попыток россии захватить украинскую территорию силой. Мы подчеркиваем, что справедливый мир не может быть реализован без полного и безусловного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру", - сказано в заявлении лидеров G7.

В заявлении отмечается, что "безответственная ядерная риторика россии, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение разместить ядерное оружие в беларуси опасны и неприемлемы". "Напомним заявление на Бали всех лидеров G20, включая россию. В этом контексте мы повторяем нашу позицию о недопустимости угроз со стороны россии применением ядерного оружия, а тем более любого применения россией ядерного оружия в контексте ее агрессии против Украины", - указали лидеры.

"Еще раз напоминаем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/6 «Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», принятую в феврале этого года при широкой поддержке международного сообщества, и будем продолжать прилагать конкретные усилия для достижения всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине. Мы остаемся преданными дипломатии и приветствуем и поддерживаем искренние усилия Президента Украины Владимира Зеленского по изложению основных принципов в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН.

С целью жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также с заинтересованными странами и институтами по устойчивой безопасности и другим обязательствам, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию. Мы полны решимости помочь Украине построить позитивное будущее для ее народа. Мы приветствуем ключевую роль, которую Украина играет в Европейском политическом сообществе", - отмечается в заявлении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите стран "Группы семи" (G7) в Японии в онлайн-режиме.