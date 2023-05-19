Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн "Групи семи" (G7) в Японії в онлайн-режимі, повідомляє прес-служба Апарату РНБО України, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", - ідеться у повідомленні на сайті РНБО.
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Обговорення формату участі Зеленського у саміті "Групи семи" активно триває вже другий день.
Спочатку ЗМІ повідомили про можливу особисту участь Зеленського у зустрічі в Японії. Згодом японське агентство Kyodo з посиланням на уряд Японії повідомило, що Президент України все-таки виступить онлайн.
Утім, 19 травня секретар РНБО Данілов зауважив, що Зеленський "буде присутній" на саміті G7, що розцінили як підтвердження його особистої участі.