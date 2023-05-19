Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите стран "Группы семи" (G7) в Японии в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Аппарата СНБО Украины, пишет УНН.
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"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
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Обсуждение формата участия Зеленского в саммите "Группы семи" активно продолжается уже второй день.
Сначала СМИ сообщили о возможном личном участии Зеленского во встрече в Японии. Впоследствии японское агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии сообщило, что Президент Украины все-таки выступит онлайн.
Впрочем, 19 мая секретарь СНБО Данилов отметил, что Зеленский "будет присутствовать" на саммите G7, что расценили как подтверждение его личного участия.