Секретар РНБО підтвердив, що Зеленський буде присутній на саміті G7
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті "Групи семи" в Японії. Про ц він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Хто б сумнівався, що наш Президент там (на саміті "Групи семи" – ред. ) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш Президент там, де потрібно країні, у будь-якій точці світу обов’язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни», - сказав Данілов.
За його словами, на саміті будуть прийматися дуже важливі речі, і тому фізична присутність Президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.
Доповнення
18 травня уряд Японії повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі онлайн.
19 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Президент України Володимир Зеленський особисто поїде до Хіросіми на саміт “Групи семи”.