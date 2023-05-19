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Секретар РНБО підтвердив, що Зеленський буде присутній на саміті G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті "Групи семи" в Японії. Про ц він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Хто б сумнівався, що наш Президент там (на саміті "Групи семи" – ред. ) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш Президент там, де потрібно країні, у будь-якій точці світу обов’язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни», - сказав Данілов.

За його словами, на саміті будуть прийматися дуже важливі речі, і тому фізична присутність Президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.

Доповнення

18 травня уряд Японії повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі онлайн.

19 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Президент України Володимир Зеленський особисто поїде до Хіросіми на саміт “Групи семи”.

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