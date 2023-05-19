Секретарь СНБО подтвердил, что Зеленский будет присутствовать на саммите G7

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«Кто бы сомневался, что наш Президент там (на саммите "Группы семи" – ред.) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш Президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», - сказал Данилов.

По его словам, на саммите будут приниматься очень важные вещи, и поэтому физическое присутствие Президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

Дополнение

18 мая правительство Японии сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме онлайн.

19 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский лично поедет в Хиросиму на саммит “Группы семи”.