Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн - уряд Японії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі онлайн, заявив уряд Японії, повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі в неділю онлайн, заявив уряд Японії в четвер після чуток про те, що він може бути присутнім на зустрічі особисто", - пише видання.

Доповнення

Коли 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив несподівану поїздку до Києва для переговорів із Зеленським, він сказав, що запросив українського лідера взяти участь у триденному саміті, який розпочинається у п'ятницю, онлайн.

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