Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн - уряд Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі онлайн, заявив уряд Японії, повідомляє Kyodo News, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі в неділю онлайн, заявив уряд Японії в четвер після чуток про те, що він може бути присутнім на зустрічі особисто", - пише видання.
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Коли 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив несподівану поїздку до Києва для переговорів із Зеленським, він сказав, що запросив українського лідера взяти участь у триденному саміті, який розпочинається у п'ятницю, онлайн.