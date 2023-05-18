Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн - правительство Японии

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13 марта, 15:57 • 119330 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме онлайн, заявило правительство Японии, сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме в воскресенье онлайн, заявило правительство Японии в четверг после слухов о том, что он может присутствовать на встрече лично", - пишет издание.

Дополнение

Когда 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил неожиданную поездку в Киев для переговоров с Зеленским, он сказал, что пригласил украинского лидера принять участие в трехдневном саммите, который начинается в пятницу, онлайн.

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