Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн - правительство Японии

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"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме в воскресенье онлайн, заявило правительство Японии в четверг после слухов о том, что он может присутствовать на встрече лично", - пишет издание.

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Когда 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил неожиданную поездку в Киев для переговоров с Зеленским, он сказал, что пригласил украинского лидера принять участие в трехдневном саммите, который начинается в пятницу, онлайн.