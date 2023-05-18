Зеленський може поїхати на саміт G7: в Офісі Президента назвали умову

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Формат участі Президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Японії залежатиме від ситуації. Про це з посиланням на інформацію заступника керівника Офісі Президента Ігоря Жовкви повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, Жовква напередодні заявив, що президент Зеленський "обов'язково візьме участь у саміті G7 у Хіросімі, який відкриється 19 числа, хоча я не знаю формату".

За його словами, "він прийме остаточне рішення щодо можливості відвідування Японії залежно від військової ситуації", пише видання.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляють, що лідери G7 обговорять пропозицію Зеленського щодо мирного саміту в Україні без участі рф.

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