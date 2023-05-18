Зеленский может поехать на саммит G7: в Офисе Президента назвали условие

Детали

Как отмечается, Жовква накануне заявил, что президент Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 числа, хотя я не знаю формата".

По его словам, "он примет окончательное решение о возможности посещения Японии в зависимости от военной ситуации", пишет издание.

Напомним

СМИ сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф.