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Зеленский может поехать на саммит G7: в Офисе Президента назвали условие

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Формат участия Президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Японии будет зависеть от ситуации. Об этом со ссылкой на информацию заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Жовква накануне заявил, что президент Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 числа, хотя я не знаю формата".

По его словам, "он примет окончательное решение о возможности посещения Японии в зависимости от военной ситуации", пишет издание.

Напомним

СМИ сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф.

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