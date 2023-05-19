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Зеленський особисто прибуде на саміт G7 в Хіросиму - Bloomberg

Зеленський особисто прибуде на саміт G7 в Хіросиму - Bloomberg

Київ • УНН

 • 992784 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський особисто поїде до Хіросіми на саміт “Групи семи”, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з планами, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє Bloomberg, Президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації.  

Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів. 

Доповнення

Раніше було відомо, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, хоча офіційні особи Японії й додали додаткову сесію щодо України в неділю, щоб відповідати розкладу українського лідера. Представник міністерства закордонних справ Японії відмовився від подальших коментарів у п'ятницю. 

Довідково 

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні.

Минулого тижня Зеленський відвідав європейські столиці, щоб відстоювати додаткові постачання зброї. Його поїздка до Берліна збіглася з тим, що Німеччина оголосила про свій найбільший пакет допомоги, а прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв підтримати коаліцію, яка допоможе забезпечити Україну винищувачами західного виробництва, хоча конкретних планів не було розроблено.

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