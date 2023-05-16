Зеленський: “Коаліцію винищувачів” підтримала Британія, Франція та Нідерланди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що “коаліцію винищувачів”, крім Британії та Франції, підтримали також Нідерланди. Про це повідомляє УНН.
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"Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції", – зауважив Зеленський.
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Також Президент зазначив, що невпинно працює над візитами, які принесуть ще більше можливостей та систем захисту Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський виступив онлайн під час відкриття саміту Ради Європи, який відбувається у Рейк'явіку.