Зеленский: "Коалицию истребителей" поддержала Великобритания, Франция и Нидерланды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что коалицию истребителей, кроме Британии и Франции, поддержали также Нидерланды. Об этом сообщает УНН.
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"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей – тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции", – отметил Зеленский.
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Также Президент отметил, что неустанно работает над визитами, которые принесут еще больше возможностей и систем защиты Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.
Напомним
Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы, который проходит в Рейкьявике.