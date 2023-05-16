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Зеленский: "Коалицию истребителей" поддержала Великобритания, Франция и Нидерланды

Киев • УНН

 • 653240 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что коалицию истребителей, кроме Британии и Франции, поддержали также Нидерланды. Об этом сообщает УНН.

Цитата 

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей – тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции", – отметил Зеленский. 

Дополнение 

Также Президент отметил, что неустанно работает над визитами, которые принесут еще больше возможностей и систем защиты Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы, который проходит в Рейкьявике.

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