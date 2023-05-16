Зеленський виступив на відкритті саміту Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський виступив онлайн під час відкриття саміту Ради Європи, який відбувається у Рейк'явіку, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію.
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“Дорогі лідери Європи. Сьогодні о третій ночі наші люди в Україні прокинулися від вибухів. росія використала балістичні ракети, які важкі для нашої системи оборони. Але всі ракети були збиті – 100%. Це історичний результат. Дякую всім вам. росія намагається дуже сильно вдосконалювати свої навички вбивати. Ми дуже намагаємося посилити можливості нашого захисти. І я дякую усім країнам, які допомагають нам покращити нашу повітряну оборону”, – заявив Зеленський.
Деталі
Голова Держави наголосив, що ще рік тому Україна не могла збивати балістичні ракети. Проте наразі, саме єдність та спільна мета – захистити Україну та Європу дозволяють успішно збивати такі повітряні цілі.
Він додав, що Україна також потребує винищувачі F-16 для того, щоб мати ще більший показник у знищенні ворожих повітряних цілей.
Водночас Президент подякував всім лідерам Європи за просування та підтримку української “формули миру”, та наголосив, що один з найважливіших критеріїв до перемоги – це справедливість. Саме тому необхідно створити міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів рф.
“Європа чекала на той час, коли всі лідери об’єднаються та будуть діяти задля 100% результату у захисті європейських цінностей та безпеки. І це те, чого зараз нам вдалося досягнути. Україна, вся Європа, та всі, хто зараз знаходяться на цьому саміті – ми всі європейці, тож ми вільні. Тож ми діємо на всі 100% задля нашого спільного захисту. Давайте візьмемо це за правило на нашому континенті. Слава Україні!”, – додав Президент.
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