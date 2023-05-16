Зеленський виступив на відкритті саміту Ради Європи

ukru
Ексклюзив
08:30 • 9899 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 21200 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 38990 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284698 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383681 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313304 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346096 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308736 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223648 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207095 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 41997 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 41975 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 23610 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 40378 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 19348 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 38990 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403566 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546162 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578614 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 4818 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 19348 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209669 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383681 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179074 перегляди
Актуальне
Зеленський виступив на відкритті саміту Ради Європи

Зеленський виступив на відкритті саміту Ради Європи

Київ • УНН

 • 763881 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський виступив онлайн під час відкриття саміту Ради Європи, який відбувається у Рейк'явіку, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію.

Цитата

“Дорогі лідери Європи. Сьогодні о третій ночі наші люди в Україні прокинулися від вибухів. росія використала балістичні ракети, які важкі для нашої системи оборони. Але всі ракети були збиті – 100%. Це історичний результат. Дякую всім вам. росія намагається дуже сильно вдосконалювати свої навички вбивати. Ми дуже намагаємося посилити можливості нашого захисти. І я дякую усім країнам, які допомагають нам покращити нашу повітряну оборону”, – заявив Зеленський.

Деталі

Голова Держави наголосив, що ще рік тому Україна не могла збивати балістичні ракети. Проте наразі, саме єдність та спільна мета – захистити Україну та Європу дозволяють успішно збивати такі повітряні цілі.

Він додав, що Україна також потребує винищувачі F-16 для того, щоб мати ще більший показник у знищенні ворожих повітряних цілей.

Водночас Президент подякував всім лідерам Європи за просування та підтримку української “формули миру”, та наголосив, що один з найважливіших критеріїв до перемоги – це справедливість. Саме тому необхідно створити міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів рф.

“Європа чекала на той час, коли всі лідери об’єднаються та будуть діяти задля 100% результату у захисті європейських цінностей та безпеки. І це те, чого зараз нам вдалося досягнути. Україна, вся Європа, та всі, хто зараз знаходяться на цьому саміті – ми всі європейці, тож ми вільні. Тож ми діємо на всі 100% задля нашого спільного захисту. Давайте візьмемо це за правило на нашому континенті. Слава Україні!”, – додав Президент.

Читайте також: Саміт лідерів країн Ради Європи: чому це важливо для України

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73