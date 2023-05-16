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Зеленский выступил на открытии саммита Совета Европы

Зеленский выступил на открытии саммита Совета Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы, который проходит в Рейкьявике, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию.

Цитата

“Дорогие лидеры Европы. Сегодня в три ночи наши люди в Украине проснулись от взрывов. россия использовала баллистические ракеты, которые тяжелы для нашей системы обороны. Но все ракеты были сбиты – 100%. Это исторический результат. Спасибо всем вам. Россия пытается очень сильно совершенствовать свои навыки убивать. Мы очень стараемся усилить возможности нашей защиты. И я благодарю все страны, которые помогают нам улучшить нашу воздушную оборону”, – заявил Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что еще год назад Украина не могла сбивать баллистические ракеты. Однако сейчас, именно единство и общая цель – защитить Украину и Европу позволяют успешно сбивать такие воздушные цели.

Он добавил, что Украина также нуждается в истребителях F-16 для того, чтобы иметь еще больший показатель в уничтожении вражеских воздушных целей.

В то же время Президент поблагодарил всех лидеров Европы за продвижение и поддержку украинской “формулы мира”, и подчеркнул, что один из важнейших критериев к победе – это справедливость. Именно поэтому необходимо создать международный трибунал по военным преступлениям рф.

“Европа ждала того времени, когда все лидеры объединятся и будут действовать для 100% результата в защите европейских ценностей и безопасности. И это то, чего сейчас нам удалось достичь. Украина, вся Европа, и все, кто сейчас находятся на этом саммите – мы все европейцы, поэтому мы свободны. Поэтому мы действуем на все 100% для нашей общей защиты. Давайте возьмем это за правило на нашем континенте. Слава Украине!”, – добавил Президент.

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