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Україна буде «найважливішою темою» саміті G7 - посол Японії

Україна буде «найважливішою темою» саміті G7 - посол Японії

Київ • УНН

 • 885023 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі зазначив, що на саміті «Групи семи» (G7), у Хіросімі, Україна буде «найважливішою темою». Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Цитата

«Думаю, не існує міста, яке би краще підійшло для розмов про Україну та агресію на її території, ніж Хіросіма. Усім відомо, що Хіросіма – перше місто в історії людства, де вибухнула атомна бомба. 

Тож не дивно, що люди в Хіросімі та в усій Японії моляться за мир. Вони також моляться за мир в Україні. Думаю, це буде дуже символічний майданчик, місце і можливість для лідерів «Великої сімки» поговорити про Україну, війну, санкції проти росії, підтримку України, відновлення та реконструкцію України. Цей захід може стати дуже символічним. 

Ви кажете, що Україна буде однією з тем саміту – як на мене, Україна буде найважливішою темою саміту в Хіросімі», – сказав посол в інтерв’ю Суспільному, оприлюдненому в національному телемарафону.

Деталі

Мацуда Кунінорі зазначив, що «Група семи» могла б зробити більше, ніж зробила, для впливу на перебіг російсько-української війни.

«Перш за все, ми маємо подвоїти дипломатичні зусилля, щоб охопити треті країни – Глобальний Південь (країни Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні – ред.), тобто ті країни, які ще не визначилися з позицією та політикою щодо війни. Саміт у Хіросімі має стати чудовою нагодою для лідерів «Великої сімки» звернутися до основних лідерів Глобального Півдня», – сказав посол Японії. 

Мацуда Кунінорі також сказав, що «Групі семи» варто задуматися над мобілізацією приватного сектора у відновленні та реконструкції України.

Нагадаємо

Уряд Японії заявив, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Групі семи» у Хіросімі онлайн. 

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