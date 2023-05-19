Україна буде «найважливішою темою» саміті G7 - посол Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі зазначив, що на саміті «Групи семи» (G7), у Хіросімі, Україна буде «найважливішою темою». Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
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«Думаю, не існує міста, яке би краще підійшло для розмов про Україну та агресію на її території, ніж Хіросіма. Усім відомо, що Хіросіма – перше місто в історії людства, де вибухнула атомна бомба.
Тож не дивно, що люди в Хіросімі та в усій Японії моляться за мир. Вони також моляться за мир в Україні. Думаю, це буде дуже символічний майданчик, місце і можливість для лідерів «Великої сімки» поговорити про Україну, війну, санкції проти росії, підтримку України, відновлення та реконструкцію України. Цей захід може стати дуже символічним.
Ви кажете, що Україна буде однією з тем саміту – як на мене, Україна буде найважливішою темою саміту в Хіросімі», – сказав посол в інтерв’ю Суспільному, оприлюдненому в національному телемарафону.
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Мацуда Кунінорі зазначив, що «Група семи» могла б зробити більше, ніж зробила, для впливу на перебіг російсько-української війни.
«Перш за все, ми маємо подвоїти дипломатичні зусилля, щоб охопити треті країни – Глобальний Південь (країни Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні – ред.), тобто ті країни, які ще не визначилися з позицією та політикою щодо війни. Саміт у Хіросімі має стати чудовою нагодою для лідерів «Великої сімки» звернутися до основних лідерів Глобального Півдня», – сказав посол Японії.
Мацуда Кунінорі також сказав, що «Групі семи» варто задуматися над мобілізацією приватного сектора у відновленні та реконструкції України.
Нагадаємо
Уряд Японії заявив, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Групі семи» у Хіросімі онлайн.