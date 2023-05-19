Украина будет «важнейшей темой» саммите G7 - посол Японии

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«Думаю, не существует города, который бы лучше подошел для разговоров об Украине и агрессии на ее территории, чем Хиросима. Всем известно, что Хиросима – первый город в истории человечества, где взорвалась атомная бомба.

Поэтому неудивительно, что люди в Хиросиме и во всей Японии молятся за мир. Они также молятся за мир в Украине. Думаю, это будет очень символическая площадка, место и возможность для лидеров «Большой семерки» поговорить об Украине, войне, санкциях против россии, поддержке Украины, восстановлении и реконструкции Украины. Это мероприятие может стать очень символичным.

Вы говорите, что Украина будет одной из тем саммита – как по мне, Украина будет самой важной темой саммита в Хиросиме», – сказал посол в интервью Суспильному, обнародованном в национальном телемарафоне.

Детали



Мацуда Кунинори отметил, что «Группа семи» могла бы сделать больше, чем сделала, для влияния на ход российско-украинской войны.



«Прежде всего, мы должны удвоить дипломатические усилия, чтобы охватить третьи страны – Глобального Юга (страны Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна – ред.), то есть те страны, которые еще не определились с позицией и политикой в отношении войны. Саммит в Хиросиме должен стать прекрасной возможностью для лидеров «Большой семерки» обратиться к основным лидерам Глобального Юга», – сказал посол Японии.

Мацуда Кунинори также сказал, что «Группе семи» стоит задуматься над мобилизацией частного сектора в восстановлении и реконструкции Украины.

Напомним

Правительство Японии заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Группы семи» в Хиросиме онлайн.