Зеленский лично прибудет на саммит G7 в Хиросиму - Bloomberg

Детали

Как сообщает Bloomberg, Президент Украины полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщили люди, пожелавшие остаться неизвестными при обсуждении конфиденциальной информации.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Дополнение

Ранее было известно, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, хотя официальные лица Японии и добавили дополнительную сессию по Украине в воскресенье, чтобы соответствовать расписанию украинского лидера. Представитель министерства иностранных дел Японии отказался от дальнейших комментариев в пятницу.

Справочно

Визит в Хиросиму, место первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить атомное оружие в Украине.

На прошлой неделе Зеленский посетил европейские столицы, чтобы отстаивать дополнительные поставки оружия. Его поездка в Берлин совпала с тем, что Германия объявила о своем крупнейшем пакете помощи, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержать коалицию, которая поможет обеспечить Украину истребителями западного производства, хотя конкретных планов не было разработано.

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