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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны G7 договорилась работать над ограничением торговли и отслеживать российские алмазы

Страны G7 договорилась работать над ограничением торговли и отслеживать российские алмазы

Киев • УНН

 • 815101 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорилась отслеживать российские алмазы, но до полного запрета не дошло. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров глав государств и правительств в японском городе Хиросима, передает УНН.

Цитата

"С целью сокращения доходов, которые россия получает от экспорта алмазов, мы продолжим тесно сотрудничать с целью ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в россии, и будем взаимодействовать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективного выполнения будущих скоординированных ограничительных мер, в том числе с помощью технологий отслеживания", - говорится в заявлении лидеров G7.

Детали

Лидеры "Группы семи" подчеркнули, что остаются "едиными во введении скоординированных санкций и других экономических действий с целью дальнейшего подрыва способности россии вести незаконную агрессию".

"Мы будем и дальше ограничивать доступ россии к нашим экономикам. Опираясь на предыдущие меры, предпринятые для предотвращения доступа россии к ресурсам для поддержки секторов, ключевых для ее военно-промышленной базы, мы расширим наши действия, чтобы обеспечить ограничение экспорта всех предметов, имеющих решающее значение для российской агрессии, включая те, которые россия использует на поле боя, во всех наших юрисдикциях, включая экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые россия использует для восстановления своей военной машины.

Мы продолжаем нацеливать тех, кто работает в этих ключевых секторах, таких как производство, строительство и транспорт, а также бизнес-услуги. Мы лишим россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, поддерживающих ее военную машину. Мы будем продолжать защищать сельскохозяйственные, медицинские и гуманитарные товары от наших ограничительных мер и прилагать все усилия, чтобы избежать потенциального побочного влияния на третьи страны", - говорится в заявлении.

"Мы и дальше будем предотвращать уклонение и обход наших мер против россии, включая нацеливание на организации, транспортирующие материалы на фронт.

Мы продолжим работу через группу «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) и Механизм координации правоприменения для повышения эффективности наших ограничительных мер. Мы взаимодействуем с третьими странами, через которые товары, услуги или технологии G7, в отношении которых есть ограничения, могут поставляться в россию, чтобы улучшить понимание третьими странами мер G7. Мы принимаем во внимание и поощряем взятые этими странами обязательства по обеспечению того, чтобы наши меры не были обойдены и чтобы они дали ожидаемый эффект", - отмечается в коммюнике.

Лидеры G7 в заявлении также повторили призыв к третьим сторонам "немедленно прекратить предоставление материальной поддержки агрессии россии, иначе это приведет к серьезной цене". "Мы усилим нашу координацию, чтобы предотвратить поставки оружия третьими сторонами в россию и реагировать на них, а также будем продолжать принимать меры против субъектов третьих стран, материально поддерживающих войну россии", - говорится в заявлении.

"Мы также будем работать над дальнейшим ограничением использования россией международной финансовой системы для продолжения войны в Украине. Мы готовы принять дальнейшие меры против тех, кто сознательно поддерживает финансирование войны россии. Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения возможностей для россии обойти наши финансовые меры, в частности путем предотвращения использования филиалов российских банков в третьих странах для обхода санкций. Мы будем продолжать принимать необходимые меры против российского финансового сектора, одновременно координируя усилия, чтобы сохранить финансовые каналы для важных операций", - отметили лидеры стран G7.

"Мы будем продолжать сокращать доходы россии для финансирования ее незаконной агрессии, принимая соответствующие меры для ограничения доходов россии от энергоносителей и будущих добывающих мощностей, опираясь на меры, которые мы предприняли до сих пор, включая запрет на экспорт и потолок цен на сырую нефть и продукты нефтепереработки российского происхождения, поставляемого морем. Мы резко уменьшили нашу зависимость от российских энергоносителей и сырьевых товаров. Мы полны решимости продолжать этот путь, чтобы россия больше не могла использовать энергию против нас. Мы будем и дальше уменьшать зависимость от гражданских ядерных и связанных товаров из россии, в частности оказывая помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки. Мы также продолжим усилия, направленные на понижение доходов россии от металлов. Кроме того, мы остаемся привержены соблюдению потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, и мы усилим наши усилия, чтобы противодействовать уклонению от этих граничных значений, избегая побочных эффектов и сохраняя глобальные поставки энергоносителей", - говорится в заявлении.

Дополнение

Лидеры стран "Группы семи" (G7) обязались продолжать военную и другую поддержку Украины "столько, сколько потребуется".

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