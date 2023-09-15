НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны

Детали

В НАПК отметили, что Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране изготавливают 95% бриллиантов мира. Примерно три четверти алмазов поступают из россии, но к ним не прилагают никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход более 1,3 млрд долларов. Компания, после приобретения необработанных алмазов, выполняет огранку, полировку, классификацию и экспортирует их. Несмотря на международные санкции, которые были введены в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской «Алросы», SRK продолжила скупать алмазы в рф, заключая «тайные сделки» по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов.

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В то же время на своем сайте компания SRK сообщает, что «необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение этических соображений».

Однако цифры говорят о другом, отметили в НАПК. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила в России алмазов на более 59 млн долларов, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против россии, — на более 198 млн долларов. В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие, она закупила алмазов на сумму более 132 млн долларов, что втрое больше чем в 2021.

Всего в 2022 году россия экспортировала алмазов на 3,8 млрд долларов. Но даже такие незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для рф большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.

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В декабре 2021 года член совета директоров компании Арпит Нарола в беседе с корреспондентом российского тасс отметил, что взаимодействие россии и Индии в алмазной отрасли можно назвать прекрасным примером того, как две далекие друг от друга страны могут сотрудничать в интересах друг друга, поскольку весь мир носит российские алмазы с индийской огранкой.

Таким образом, в то время как другие западные компании обходят российский рынок стороной, Shree Ramkrishna Exports активно скупает российские алмазы на выгодных условиях, тем самым активно спонсирует агрессию против Украины, сообщили в НАЗК.

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