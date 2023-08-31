Індія просить США розблокувати 26 млн доларів, заморожених в індійських алмазних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Індія звернулася до Сполучених Штатів з проханням звільнити гроші двох індійських алмазних компаній, які були заморожені через їхні ймовірні торговельні зв’язки з російською компанією Alrosa, що потрапила під санкції. Загальна сума заморожених грошей становить 26 мільйонів доларів, повідомляє Reuters, передає УНН.
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Індія звернулася до США з проханням вивільнити 26 мільйонів доларів, які були заморожені у двох індійських алмазних компаній. Заморожування коштів здійснело Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) через підозри, що компанії мали торговельні зв'язки з російською алмазною компанією Alrosa, яка потрапила під санкції.
Зазначається, що OFAC заморозив кошти, коли базовані в ОАЕ підрозділи невстановлених індійських компаній спробували перевести їх на купівлю необроблених алмазів. Проте, наразі невідомо перераховувалися гроші Alrosa чи іншій стороні.
Індійський уряд заявив, що дії OFAC є несправедливими, оскільки компанії не мали жодних намірів порушувати санкції. Компанії повідомили, що платежі призначалися або для російських організацій, які не потрапили під санкції, або для замовлень, виконаних до того, як торік у квітні набули чинності санкції проти Alrosa.
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