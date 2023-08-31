Индия просит США разблокировать 26 млн долларов, замороженных у индийских алмазных компаний

Детали

Индия обратилась к США с просьбой высвободить 26 миллионов долларов, которые были заморожены у двух индийских алмазных компаний. Замораживание средств осуществило Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) из-за подозрений, что компании имели торговые связи с российской алмазной компанией Alrosa, которая попала под санкции.

Отмечается, что OFAC заморозил средства, когда базирующиеся в ОАЭ подразделения неустановленных индийских компаний попытались перевести их на покупку необработанных алмазов. Однако, пока неизвестно перечислялись деньги Alrosa или другой стороне.

Индийское правительство заявило, что действия OFAC являются несправедливыми, поскольку компании не имели никаких намерений нарушать санкции. Компании сообщили, что платежи предназначались либо для российских организаций, которые не попали под санкции, либо для заказов, выполненных до того, как в апреле прошлого года вступили в силу санкции против Alrosa.

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