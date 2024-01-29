Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.
Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли планирует посетить Молдову и Польшу, чтобы обсудить поддержку Украины. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Канады, передает УНН.
Под угрозой вторжения России в Украину народ Молдовы ярко освещает свою решимость решать собственное будущее. Я с нетерпением жду встречи с руководством Молдовы, чтобы обсудить, как Канада может продолжать поддерживать их мир и безопасность. В Польше я с нетерпением жду встречи с моим новым польским коллегой и опираюсь на глубокую дружбу между Канадой и Польшей, а также сотрудничаю для укрепления мира и безопасности на восточном фланге НАТО.
Детали
Министр Канада Мелани Жоли сообщила, что посетит Республику Молдова и Польшу с 29 января по 1 февраля 2024 года. В планах встреча с коллегами и высокопоставленными чиновниками правительства, чтобы обсудить общие приоритеты. В частности, в поддержке Украины.
Отмечается, что в Кишиневе, министр Жоли встретится с высокопоставленными чиновниками Молдовы, включая президента Майю Санду, где засвидетельствует поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также ее борьбы против попыток РФ подорвать их демократию путем использования дезинформации как оружия.
Она очертит работу Канады по привлечению к ответственности тех, кто поддерживает и помогает в дестабилизирующей деятельности России, в частности объявит о новых санкциях для молдавских олигархов, отдельных лиц и телевизионных станций, которые пропагандируют и распространяют российскую дезинформацию.
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Также планируется обсуждение помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Молдове.
Во время своего визита в Варшаву Жоли встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и маршалом Сейма и солидером коалиции "Третий путь" Шимоном Головни, чтобы обсудить соответствующие планы о продолжении поддержки Украины. Будут говорить также о продвижении прав человека, предотвратить угрозы региональной безопасности со стороны России и Беларуси и определить дальнейшие возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества.
В рамках этой поездки министр Канады также планирует встретиться с представителями гуманитарных организаций, таких как Международный Комитет Красного Креста, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Фонд "Украинский дом", Образовательно-развивающий центр, которые поддерживают украинских беженцев в Польше.
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Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.
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