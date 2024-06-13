Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа

ukenru
04:30 • 19591 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56407 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104721 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129834 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135770 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232767 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170397 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189987 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172932 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165065 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13590 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22140 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12380 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22456 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32019 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232758 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354913 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371413 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287375 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56437 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73477 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85199 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168933 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171523 перегляди
Актуальне
Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа

Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа

Київ • УНН

 • 18587 перегляди

Під час саміту G7 Канада оголосила про нові санкції проти рф, спрямовані на фізичних та юридичних осіб та військово-промислового комплексу, включаючи авіакомпанію "Победа" та російські ЗМІ.

Під час Саміту G7 міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про нові санкції Канади проти рф. До списку обмежень потрапила авіакомпанія "побєда" та низка російських ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на уряд Канади.

Деталі 

Сьогоднішні нові санкції відображають наші давні зусилля перешкодити президенту путіну вести незаконну війну росії, включно з проведенням грубих кампаній з дезінформації

- заявила Жолі. 

В уряді наголошують, що нові санкції стосуються багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди, включно з особами, визначеними Канадським механізмом швидкого реагування.

Велика Британія розширила санкції проти рф на понад 40 позицій: хто у списку13.06.24, 14:55 • 25064 перегляди

Вони також включають підприємства військово-промислового комплексу рф, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль росії.

Крім того, санкції націлені на організації, залучені в обхід санкцій, які полегшують доступ рф до санкційних товарів або доходів від нафти, проданої вище верхньої межі цін G7.

Зокрема у новий список санкцій потрапили:

  • ТОВ «Науково-конструкторське об'єднання «Електромашина»;
  • Новоросійське морське пароплавство (також відоме як Новоросійське пароплавство, ПАТ або ПАТ «Новошип» або «Новошип»);
  • ТОВ «Побєда» (також відома як авіакомпанія «Победа»);
  • АТ «Російська національна перестрахова компанія» (також відоме як РНПЦ або РНПК);
  • Санкт-Петербурзький канал (також відомий як GATR);
  • Таврія ТБ;
  • ZaMedia (including ZaTV, Za!Radio and Zaporozhsky Vestnik);
  • Россійська Газета;
  • Voice of Europe sro.

Доповнення

Зазначається, що останні санкції також містять заборону на експорт верстатів з числовим програмним керуванням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.

У списку понад 300 осіб та фірм: США запровадили масштабний пакет санкцій проти рф 12.06.24, 19:30 • 21928 переглядiв

Очікуються, що нові санкції обмежать доступ рф до компонентів, необхідних для військових зусиль та позбавлять москву доходів, які вона використовує для фінансування своєї незаконної війни. 

Нагадаємо

Велика Британія запроваджує нові санкції проти кораблів "тіньового флоту" росії в межах скоординованих дій із партнерами з G7 для підтримки України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
g7G7
melani-dzholiМелані Жолі
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,009.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,888.52