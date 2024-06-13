Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа
Київ • УНН
Під час саміту G7 Канада оголосила про нові санкції проти рф, спрямовані на фізичних та юридичних осіб та військово-промислового комплексу, включаючи авіакомпанію "Победа" та російські ЗМІ.
Під час Саміту G7 міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про нові санкції Канади проти рф. До списку обмежень потрапила авіакомпанія "побєда" та низка російських ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на уряд Канади.
Деталі
Сьогоднішні нові санкції відображають наші давні зусилля перешкодити президенту путіну вести незаконну війну росії, включно з проведенням грубих кампаній з дезінформації
В уряді наголошують, що нові санкції стосуються багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди, включно з особами, визначеними Канадським механізмом швидкого реагування.
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Вони також включають підприємства військово-промислового комплексу рф, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль росії.
Крім того, санкції націлені на організації, залучені в обхід санкцій, які полегшують доступ рф до санкційних товарів або доходів від нафти, проданої вище верхньої межі цін G7.
Зокрема у новий список санкцій потрапили:
- ТОВ «Науково-конструкторське об'єднання «Електромашина»;
- Новоросійське морське пароплавство (також відоме як Новоросійське пароплавство, ПАТ або ПАТ «Новошип» або «Новошип»);
- ТОВ «Побєда» (також відома як авіакомпанія «Победа»);
- АТ «Російська національна перестрахова компанія» (також відоме як РНПЦ або РНПК);
- Санкт-Петербурзький канал (також відомий як GATR);
- Таврія ТБ;
- ZaMedia (including ZaTV, Za!Radio and Zaporozhsky Vestnik);
- Россійська Газета;
- Voice of Europe sro.
Доповнення
Зазначається, що останні санкції також містять заборону на експорт верстатів з числовим програмним керуванням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.
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Очікуються, що нові санкції обмежать доступ рф до компонентів, необхідних для військових зусиль та позбавлять москву доходів, які вона використовує для фінансування своєї незаконної війни.
Нагадаємо
Велика Британія запроваджує нові санкції проти кораблів "тіньового флоту" росії в межах скоординованих дій із партнерами з G7 для підтримки України.