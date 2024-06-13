Киев • УНН
Во время саммита G7 Канада объявила о новых санкциях против РФ, направленных на физических и юридических лиц и военно-промышленного комплекса, включая авиакомпанию "Победа" и российские СМИ.
Во время Саммита G7 министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о новых санкциях Канады против РФ. В список ограничений попала авиакомпания "Победа" и ряд российских СМИ. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Канады.
Детали
Сегодняшние новые санкции отражают наши давние усилия помешать президенту Путину вести незаконную войну России, включая проведение грубых кампаний по дезинформации
В правительстве отмечают, что новые санкции касаются многих физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде, включая лиц, определенных Канадским механизмом быстрого реагирования.
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Они также включают предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые поставляют ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России.
Кроме того, санкции нацелены на организации, вовлеченные в обход санкций, которые облегчают доступ рф к санкционным товарам или доходам от нефти, проданной выше верхней границы цен G7.
В частности в новый санкционный список попали:
Дополнение
Отмечается, что последние санкции также содержат запрет на экспорт станков с числовым программным управлением, которые Россия может использовать в производстве оружия.
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Ожидается, что новые санкции ограничат доступ рф к компонентам, необходимым для военных усилий и лишат москву доходов, которые она использует для финансирования своей незаконной войны.
Напомним
Великобритания вводит новые санкции против кораблей "теневого флота" России в рамках скоординированных действий с партнерами из G7 для поддержки Украины.