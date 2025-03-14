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У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

Київ • УНН

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14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні офіційно став новим прем’єр-міністром Канади, замінивши на цій посаді Джастіна Трюдо. Про це повідомляє CBC, пише УНН.

Деталі

Разом із Карні присягу прийняли й 23 члени його уряду, що на третину менше, ніж було в останньому уряді Трюдо.

Більшість міністрів зберегли свої посади, зокрема міністр оборони Білл Блер і міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Також до уряду повернулась Христя Фріланд, яка звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Вона очолить Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

Доповнення

Марк Карні був обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.

Нагадаємо

6 січня цього року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишався на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Марк Карні
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