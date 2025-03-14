В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни
Киев • УНН
14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.
В пятницу, 14 марта, Марк Карни официально стал новым премьер-министром Канады, заменив на этом посту Джастина Трюдо. Об этом сообщает CBC, пишет УНН.
Детали
Вместе с Карни присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.
Большинство министров сохранили свои должности, в частности министр обороны Билл Блэр и министерша иностранных дел Мелани Жоли.
Также в правительство вернулась Христя Фриланд, которая уволилась в знак протеста против экономической политики Трюдо. Она возглавит Министерство транспорта и внутренней торговли.
Дополнение
Марк Карни был избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.
Напомним
6 января этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с должности лидера Либеральной партии. Он оставался на посту премьера до избрания нового лидера партии.