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В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни

Киев • УНН

 • 16516 просмотра

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.

В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни

В пятницу, 14 марта, Марк Карни официально стал новым премьер-министром Канады, заменив на этом посту Джастина Трюдо. Об этом сообщает CBC, пишет УНН.

Детали

Вместе с Карни присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.

Большинство министров сохранили свои должности, в частности министр обороны Билл Блэр и министерша иностранных дел Мелани Жоли.

Также в правительство вернулась Христя Фриланд, которая уволилась в знак протеста против экономической политики Трюдо. Она возглавит Министерство транспорта и внутренней торговли.

Дополнение

Марк Карни был избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.

Напомним

6 января этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с должности лидера Либеральной партии. Он оставался на посту премьера до избрания нового лидера партии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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