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G7 зіткнулася з труднощами з узгодженням заяви про війну в Україні на тлі позиції США

G7 зіткнулася з труднощами з узгодженням заяви про війну в Україні на тлі позиції США

Київ • УНН

 • 31492 перегляди

Країни G7 продовжують переговори щодо спільної заяви до роковин війни через незгоду з позицією США. Вашингтон заперечує проти формулювання "російська агресія" та намагається пом'якшити позицію ООН.

Країни G7 усе ще обговорюють можливу спільну заяву до третіх роковин війни рф проти України, заявила у понеділок міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, наголосивши на незгоді з позицією Вашингтона щодо конфлікту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми справді працюємо з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі переговори", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на віртуальному брифінгу з журналістами, коли її запитали про статус спільної заяви G7.

Канада головує у G7 у 2025 році.

Вашингтон заперечував проти формулювання "російська агресія" у будь-якій спільній заяві G7 щодо війни, повідомило агентство Reuters минулого тижня.

"Це нестабільна ситуація, і ми продовжимо взаємодіяти, але я вже три з половиною роки є міністром закордонних справ, і ніколи ще дипломатична взаємодія не була такою інтенсивною, м'яко кажучи", - додала Джолі.

Європейські чиновники були спантеличені рішенням президента США Дональда Трампа провести переговори з росією, відкинувши і Україну, і Європу, а також попередження його адміністрації про те, що Вашингтон більше не зосереджений насамперед на безпеці Європи.

"Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоювали в ООН, особливо з резолюцією, яку вони висунули", - сказала Джолі, маючи на увазі спробу США пом'якшити позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо війни.

Генасамблея ООН після української резолюції підтримала й американську: що відомо24.02.25, 19:03 • 32864 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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