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G7 столкнулась с трудностями с согласованием заявления о войне в Украине на фоне позиции США

G7 столкнулась с трудностями с согласованием заявления о войне в Украине на фоне позиции США

Киев  •  УНН

 • 12758 просмотра

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Страны G7 продолжают переговоры по совместному заявлению к годовщине войны из-за несогласия с позицией США. Вашингтон возражает против формулировки «российская агрессия» и пытается смягчить позицию ООН.

Страны G7 все еще обсуждают возможное совместное заявление к третьей годовщине войны рф против Украины, заявила в понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, отметив несогласие с позицией Вашингтона по конфликту, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы действительно работаем с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые переговоры", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на виртуальном брифинге с журналистами, когда ее спросили о статусе совместного заявления G7.

Канада председательствует в G7 в 2025 году.

Вашингтон возражал против формулировки "российская агрессия" в любом совместном заявлении G7 по войне, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.

"Это нестабильная ситуация, и мы продолжим взаимодействовать, но я уже три с половиной года являюсь министром иностранных дел, и никогда еще дипломатическое взаимодействие не было таким интенсивным, мягко говоря", - добавила Джоли.

Европейские чиновники были озадачены решением президента США Дональда Трампа провести переговоры с россией, отвергнув и Украину, и Европу, а также предупреждения его администрации о том, что Вашингтон больше не сосредоточен прежде всего на безопасности Европы.

"Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивали в ООН, особенно с резолюцией, которую они выдвинули", - сказала Джоли, имея в виду попытку США смягчить позицию Генеральной Ассамблеи ООН по войне.

Генассамблея ООН после украинской резолюции поддержала и американскую: что известно24.02.25, 19:03 • 30542 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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