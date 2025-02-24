Генассамблея ООН после украинской резолюции поддержала и американскую: что известно
Киев • УНН
Генассамблея ООН поддержала резолюцию США о «скором конце конфликта» между Украиной и рф - 93 страны «за». Ранее была одобрена украинская резолюция, осуждающая агрессию рф.
Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировали США и охарактеризовали, как скорый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и россией, передает УНН.
За проект резолюции, который инициировали США, проголосовало 93 страны, против - 8 и 73 воздержались.
Перед этим Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию вопреки позиции США.
Перед голосованием представитель США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и россией.
В украинском проекте осуждается агрессия рф против Украины.
Дополнение
Financial Times сообщало, что США и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.