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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генассамблея ООН после украинской резолюции поддержала и американскую: что известно

Генассамблея ООН после украинской резолюции поддержала и американскую: что известно

Киев  •  УНН

 • 1923 просмотра

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Генассамблея ООН поддержала резолюцию США о «скором конце конфликта» между Украиной и рф - 93 страны «за». Ранее была одобрена украинская резолюция, осуждающая агрессию рф.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировали США и охарактеризовали, как скорый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и россией, передает УНН.

За проект резолюции, который инициировали США, проголосовало 93 страны, против - 8 и 73 воздержались.

Перед этим Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию вопреки позиции США.

Перед голосованием представитель США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и россией.

В украинском проекте осуждается агрессия рф против Украины.

Дополнение

Financial Times сообщало, что США и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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