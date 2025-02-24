Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали США та охарактеризували, як швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією, передає УНН.

За проєкт резолюції який ініціювали США проголосувало 93 країни, проти - 8 й 73 утрималися.

Зауважимо, що початковий текст революції США, в якому не було жодних згадок про російську агресію, було відкореговано. Слово "конфлікт" таки замінили на "російське вторгнення Україну". У результаті росія проголосувала проти.

Перед цим Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію всупереч позиції США.

Перед голосуванням представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.

В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.

Доповнення

Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.