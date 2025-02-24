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15 березня, 11:23 • 107304 перегляди

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Генасамблея ООН після української резолюції підтримала й американську: що відомо

Генасамблея ООН після української резолюції підтримала й американську: що відомо

Київ • УНН

 • 32864 перегляди

Генасамблея ООН підтримала резолюцію США щодо "швидкого кінця конфлікту" між Україною та РФ - 93 країни "за". Раніше була схвалена українська резолюція, яка засуджує агресію РФ.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали США та охарактеризували, як швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією, передає УНН.

За проєкт резолюції який ініціювали США проголосувало 93 країни, проти - 8 й 73 утрималися.

Зауважимо, що початковий текст революції США, в якому не було жодних згадок про російську агресію, було відкореговано. Слово "конфлікт" таки замінили на "російське вторгнення Україну". У результаті росія проголосувала проти.

Перед цим Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію всупереч позиції США.

Перед голосуванням представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.

В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.

Доповнення

Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
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