G7 обговорюють Україну та морське судноплавство: серед головного - протидія агресії рф та обходу санкцій "тіньовим флотом"

На відкритті офіційної сесії зустрічі глав МЗС G7 було наголошено на важливості підтримки України на тлі агресії рф, що продовжується. Також у вступному слові було згадано використання росією "тіньового флоту".

Передає УНН із посиланням на The Globe and Mail та Le Figaro.

Канада, країна-господар G7, закликала в четвер підтримати Україну проти російської "агресії". Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила на відкритті офіційної сесії зустрічі глав МЗС G7, що вона сподівається знайти способи, за допомогою яких держави ""продовжать підтримувати Україну перед обличчям незаконної агресії Росії".

Ми всі хочемо бачити справедливий і тривалий мир в Україні - наголосила глава МЗС Канади.

Мелані Жолі сказала чиновникам, що всі вони повинні "відповідати моменту" для вирішення глобальних проблем.

Ідеться про забезпечення "міцного миру" в Україні та стабільності в інших регіонах, включаючи Близький Схід і Африку.

Учасники зустрічі звернулися до теми "тіньового флоту", який використовує рф. Було зазначено, що "тіньовий флот" складається із застарілих нафтових танкерів з адресами в інших країнах. Це схема, яка використовується для обходу санкцій.

За словами представниці Канади, важливо, щоб на зустрічі цього тижня були розглянуті проблеми, пов'язані з морем. Серед них: зусилля щодо контролю судноплавства, запобігання диверсіям на підводних трубопроводах, протидія незаконному вилову риби і, як вже вказувалося - питання використання "темних" суден.

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