G7 обсуждают Украину и морское судоходство: среди главного - противодействие агрессии рф и обходу санкций "теневым флотом"
Киев • УНН
На встрече глав МИД G7 обсудят поддержку Украины на фоне агрессии рф. Также будет рассмотрено использование россией "теневого флота" для обхода санкций и вопросы безопасности судоходства.
На открытии официальной сессии встречи глав МИД G7 была подчеркнута важность поддержки Украины на фоне продолжающейся агрессии рф. Также во вступительном слове было упомянуто использование россией "теневого флота".
Передает УНН со ссылкой на The Globe and Mail и Le Figaro.
Канада, страна-хозяйка G7, призвала в четверг поддержать Украину против российской "агрессии". Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила на открытии официальной сессии встречи глав МИД G7, что она надеется найти способы, с помощью которых государства "продолжат поддерживать Украину перед лицом незаконной агрессии России".
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Мелани Жоли сказала чиновникам, что все они должны "отвечать моменту" для решения глобальных проблем.
Речь идет об обеспечении "прочного мира" в Украине и стабильности в других регионах, включая Ближний Восток и Африку.
Участники встречи обратились к теме "теневого флота", который использует рф. Было отмечено, что "теневой флот" состоит из устаревших нефтяных танкеров с адресами в других странах. Это схема, используемая для обхода санкций.
По словам представительницы Канады, важно, чтобы на встрече на этой неделе были рассмотрены проблемы, связанные с морем. Среди них: усилия по контролю судоходства, предотвращение диверсий на подводных трубопроводах, противодействие незаконному вылову рыбы и, как уже указывалось - вопрос использования "темных" судов.
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