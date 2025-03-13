Главы МИД G7 собираются в Канаде: на повестке дня - итоги от Рубио о встрече с Украиной в Джидде

Министры иностранных дел G7 встречаются в Канаде в четверг после семи недель роста напряженности между союзниками США и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "из-за его изменения внешней политики в отношении Украины и введения пошлин", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министры "Группы семи" из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов вместе с ЕС собираются в отдаленном туристическом городке Ла-Мальбе, расположенном на холмах Квебека, на два дня встреч, которые в прошлом в целом были консенсусными по проблемам, с которыми они сталкиваются.

Самым главным в повестке дня для партнеров Вашингтона будет получение итогов переговоров госсекретаря США Марко Рубио во вторник с Украиной в Джидде в Саудовской Аравии, где Украина заявила, что готова поддержать 30-дневное соглашение о прекращении огня.

"Но в преддверии первой встречи "Группы семи" во время президентства Канады было сложно выработать согласованное всеобъемлющее окончательное заявление", - пишет издание.

Решение США ввести 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия немедленно вызвало взаимные меры со стороны Канады и ЕС, что подчеркнуло напряженность, указывает издание.

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"Вашингтон пытался навязать красные линии относительно формулировок по Украине и выступил против отдельной декларации о сдерживании так называемого теневого флота россии, непрозрачной судоходной сети, которая избегает санкций, в то же время требуя более жесткого языка в отношении Китая", - говорится в публикации.

В понедельник Рубио предупредил, что Вашингтон не желает формулировок, которые могут навредить усилиям привлечь россию и Украину к переговорам. Выступая перед журналистами в среду, он сказал, что хорошее заявление G7 признает, что Соединенные Штаты продвинули процесс прекращения войны вперед.

Дипломаты G7 заявили, что положительный результат из Джидды может по крайней мере облегчить переговоры по Украине.

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Даже Япония, которая так полагается на американские гарантии безопасности, оказалась на линии огня Трампа.

"Это очень трудно. Возможно, нам стоит подождать G8", - иронично сказал один европейский дипломат.

Трамп предположил, что G8 может быть возрождена после возвращения москвы через 11 лет после того, как ее членство в группе было приостановлено из-за аннексии Крыма, отмечает издание.

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"Нигде трудности для союзников США не были настолько очевидными, как в Канаде", - пишет издание.

Отношения между Соединенными Штатами и Канадой, как указано, находятся на самом низком уровне из-за угроз Трампа ввести пошлины на весь импорт из Канады и его постоянные размышления, чтобы сделать страну 51-м штатом США.

"Мы будем сосредоточены в G7 на всех этих вещах. Вот об этом встреча. Это встреча не о том, как мы собираемся захватить Канаду", - сказал Рубио журналистам, подчеркнув, насколько неординарными стали их связи.

Это может не успокоить Оттаву. Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила в среду, что будет наступать на встрече G7, пишет издание.

"На каждой встрече я буду поднимать вопрос пошлин, чтобы согласовать ответ с европейцами и оказывать давление на американцев", - сказала она.

Европейские дипломаты заявили, что надеются использовать G7, чтобы непосредственно оценить, насколько большое влияние имеет Рубио на внешнюю политику США.

Трамп использовал широкий спектр официальных лиц, не связанных с Государственным департаментом, в переговорах, начиная от Украины и заканчивая ситуацией на Ближнем Востоке, где союзники были обеспокоены некоторыми хаотичными заявлениями, поступающими из Вашингтона, отмечает издание.

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