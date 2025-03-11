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"Антагонистический язык" добавляет сложности: Рубио ответил, есть ли точки преткновения по формулировкам по Украине в заявлении G7

Киев • УНН

 • 18123 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио отказывается подписывать коммюнике G7, которое не соответствует позиции США по переговорам. США настаивают на удалении упоминаний о санкциях и войне РФ в Украине из документа.

"Антагонистический язык" добавляет сложности: Рубио ответил, есть ли точки преткновения по формулировкам по Украине в заявлении G7

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о невозможности подписаться на коммюнике G7, которое не соответствует позиции США по переговорам россии и Украины, указав, что "антагонистическая риторика" иногда усложняет усадку сторон за стол переговоров. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.

Детали

"Всегда есть определенные точки преткновения. В конечном итоге, мы не можем подписаться на какое-либо коммюнике, которое не соответствует нашей позиции по тому, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. Очевидно, есть некоторые европейские страны, которые захотят, и другие страны, которые, возможно, захотят пойти дальше в том, что они готовы сказать, снова же, не потому, что мы становимся на чью-то сторону, а потому, что мы чувствуем, что антагонистический язык иногда усложняет то, чтобы посадить стороны за стол, особенно потому, что мы единственные сейчас, кажется, можем сделать такие переговоры возможными. Поэтому мы работаем над этим вместе с ними. Я не знаю, достигли ли мы решения. Но я уверен, что мы сможем выпустить значимый и объединяющий документ, не подрывая нашу способность посадить обе стороны за стол", - ответил Рубио на вопрос, как идет работа над коммюнике G7, и есть ли точки преткновения по формулировкам относительно Украины.

На вопрос, может ли он поделиться, каких формулировок не хотел бы видеть относительно Украины, госсекретарь США сказал: "Нет. Почему я должен этим делиться? Но вы должны спросить, и я это понимаю".

Дополнение

Ранее сообщалось, что G7 столкнулась с трудностями в согласовании заявления о войне в Украине на фоне позиции США. Вашингтон возражал против формулировки "российская агрессия" в любом совместном заявлении G7 по войне.

12-14 марта главы МИД стран-членов G7 соберутся на встречу в канадском Квебеке.

Как сообщает Reuters, по словам четырех дипломатов G7, Канада, председательствующая в "Группе семи", изначально надеялась, что "семерка" договорится о общем заявлении, начиная от войны в Украине до Ближнего Востока и Китая, а также о второй декларации, которая бы очерчивала усилия G7 по сдерживанию так называемого "теневого флота" россии.

Однако дипломаты заявили, что в этот раз достичь согласия по полному коммюнике оказалось очень сложно, и некоторые опасаются, что компромисс может не быть найден.

Два дипломата заявили, что Соединенные Штаты стремятся удалить упоминания о санкциях и войне россии в Украине, требуя при этом более жестких формулировок относительно Китая.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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