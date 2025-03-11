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"Антагоністична мова" додає складнощів: Рубіо відповів, чи є точки спотикань щодо формулювань по Україні у заяві G7

Київ • УНН

 • 18124 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо відмовляється підписувати комюніке G7, що не відповідає позиції США щодо переговорів. США наполягають на видаленні згадок про санкції та війну РФ в Україні з документу.

"Антагоністична мова" додає складнощів: Рубіо відповів, чи є точки спотикань щодо формулювань по Україні у заяві G7

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про неможливість підписатися на комюніке G7, що не відповідає позиції США щодо переговорів рф та України, вказавши, що "антагоністична мова" інколи ускладнює усадку сторін за стіл переговорів. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Деталі

"Завжди є певні точки спотикання. Зрештою, ми не можемо підписатися на жодне комюніке, яке не відповідає нашій позиції по тому, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. Очевидно, є деякі європейські країни, які захочуть, і інші країни, які, можливо, захочуть піти далі в тому, що вони готові сказати, знову ж таки, не тому, що ми стаємо на чиюсь сторону, а тому, що ми відчуваємо, що антагоністична мова інколи ускладнює те, щоб посадити сторони за стіл, особливо тому, що ми єдині зараз, здається, можемо зробити такі переговори можливими. Тому ми працюємо над цим разом з ними. Я не знаю, чи ми досягли рішення. Але я впевнений, що ми зможемо випустити значущий і об’єднуючий документ, не підриваючи нашу здатність посадити обидві сторони за стіл", - відповів Рубіо на запитання, як іде робота над комюніке G7, і чи є точки спотикань щодо формулювань стосовно України.

На запитання, чи може поділитися, яких формулювань не хотів би бачити щодо України, держсекретар США сказав: "Ні. Чому я маю цим ділитися? Але ви повинні запитати, і я це розумію".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що G7 зіткнулася з труднощами з узгодженням заяви про війну в Україні на тлі позиції США. Вашингтон заперечував проти формулювання "російська агресія" у будь-якій спільній заяві G7 щодо війни.

12-14 березня очільники МЗС країн-членів G7 зберуться на зустріч в канадському Квебеку.

Як повідомляє Reuters, за словами чотирьох дипломатів G7, Канада головуюча у "Групі семи", спочатку сподівалася, що "сімка" домовиться про загальну заяву, починаючи від війни в Україні до Близького Сходу та Китаю, а також другу декларацію, яка б окреслювала зусилля G7 по приборканню так званого "тіньового флоту" росії.

Однак дипломати заявили, що цього разу досягти згоди щодо повного комюніке виявилося дуже важко, і деякі побоюються, що компроміс може бути не знайдений.

Двоє дипломатів заявили, що Сполучені Штати прагнуть видалити згадки про санкції та війну росії в Україні, вимагаючи при цьому більш жорстких формулювань щодо Китаю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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