Канада проведет встречу министров G7: будут говорить о ситуации в Украине
Киев • УНН
Канада проведет встречу министров иностранных дел G7 в Шарлевуа с 12 по 14 марта. В повестке дня - ситуация в Украине, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, Америке и Африке.
На следующей неделе с 12 по 14 марта Канада проведет встречу министров G7, на которой, в частности, обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает официальный аккаунт G7 в соцсети Х, передает УНН.
Канада примет встречу министров иностранных дел G7 с 12 по 14 марта в Шарлевуа, Квебек. Дискуссии будут сосредоточены на Украине, ситуации на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, Америке и Африке
Напомним
Соединенные Штаты Америки в G7 не поддержали создание оперативной группы, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров Российской Федерации.