Bloomberg: США виступили в G7 проти створення групи, яка займатиметься тіньовим флотом рф

Сполучені Штати Америки в G7 не підтримали створення оперативної групи, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів російської федерації. Про це пиша видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, передає УНН.

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Наступного тижня Канада, що в цьому році очолює G7, прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квабек.

У ході переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю та пом'якшенні формулювань щодо росії - йдеться у дописі видання.

Крім того, що Сполучені Штати наклали вето на пропозицію Канади, стосовно створення спеціальної групи для моніторингу порушень санкцій, вони спробували видалити з проєкту заяви G7 слово "санкції", і формулювання, що посилається на "здатність росії вести війну" в Україні, замінивши на "отримувати дохід".

Нагадаємо

Білий дім доручив Мінфіну вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це пов'язано з можливими переговорами між Трампом і путіним щодо припинення війни в Україні.

Санкції проти тіньового флоту: понад 300 танкерів рф під ударом