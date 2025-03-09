Bloomberg: США виступили в G7 проти створення групи, яка займатиметься тіньовим флотом рф
Київ • УНН
США наклали вето на пропозицію створення спеціальної групи G7 для моніторингу порушень санкцій щодо російських нафтових танкерів. Вашингтон також намагається пом'якшити формулювання щодо росії у спільній заяві G7.
Сполучені Штати Америки в G7 не підтримали створення оперативної групи, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів російської федерації. Про це пиша видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, передає УНН.
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Наступного тижня Канада, що в цьому році очолює G7, прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квабек.
У ході переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю та пом'якшенні формулювань щодо росії
Крім того, що Сполучені Штати наклали вето на пропозицію Канади, стосовно створення спеціальної групи для моніторингу порушень санкцій, вони спробували видалити з проєкту заяви G7 слово "санкції", і формулювання, що посилається на "здатність росії вести війну" в Україні, замінивши на "отримувати дохід".
Нагадаємо
Білий дім доручив Мінфіну вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це пов'язано з можливими переговорами між Трампом і путіним щодо припинення війни в Україні.
Санкції проти тіньового флоту: понад 300 танкерів рф під ударом27.02.25, 16:17 • 26570 переглядiв