США обмірковують, як швидко послабити санкції проти рф в енергетиці - Reuters
Київ • УНН
Білий дім доручив Мінфіну вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це пов'язано з можливими переговорами між Трампом і путіним щодо припинення війни в Україні.
Уряд США вивчає способи пом’якшення санкцій проти енергетичного сектору росії, якщо москва погодиться припинити війну в Україні, з посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Білий дім попросив Міністерство фінансів США вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо припинення війни в Україні, повідомили два джерела на умовах анонімності.
Ця робота дозволить Вашингтону швидко скасувати санкції в разі укладення мирної угоди, за словами джерел, які дали зрозуміти, що ці зусилля не слід сприймати як ознаку того, що США знімуть санкції без поступок росії.
Трамп каже, що планує зустрітися з путіним у Саудівській Аравії найближчими тижнями, щоб обговорити угоду про припинення трирічної війни в Україні, а аналітики кажуть, що ослаблення санкцій є, ймовірно, центральною частиною будь-якої угоди.
Вивчення енергетичних санкцій є частиною ширшого огляду дій США проти росії, які включають потенційне скасування санкцій щодо окремих організацій і осіб, включаючи деяких російських олігархів.
Адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко скасувати санкції та уникнути затримок через відсутність підготовки, сказали джерела, додавши, що вона хотіла уникнути попередніх потрясінь, коли інші санкції були скасовані.
Міністерство фінансів США також вивчає, як повне повернення росії вплине на світові ціни на нафту і як це може змінити торгові моделі, через які європейські ринки переорієнтувалися з російських поставок на поставки зі США.
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