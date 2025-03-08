США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters
Киев • УНН
Белый дом поручил Минфину изучить варианты ослабления энергетических санкций против россии. Это связано с возможными переговорами между Трампом и путиным по прекращению войны в Украине.
Правительство США изучает способы смягчения санкций против энергетического сектора россии, если москва согласится прекратить войну в Украине, ссылаясь на два источника, осведомленных об этом вопросе, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Белый дом попросил Министерство финансов США изучить варианты ослабления энергетических санкций накануне ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным о прекращении войны в Украине, сообщили два источника на условиях анонимности.
Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения, по словам источников, которые дали понять, что эти усилия не следует воспринимать как признак того, что США снимут санкции без уступок россии.
Трамп говорит, что планирует встретиться с путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении трехлетней войны в Украине, а аналитики говорят, что ослабление санкций, вероятно, будет центральной частью любого соглашения.
Изучение энергетических санкций является частью более широкого пересмотра действий США против россии, которые включают потенциальное снятие санкций с отдельных организаций и лиц, включая некоторых российских олигархов.
Администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за отсутствия подготовки, сказали источники, добавив, что она хотела избежать прежних потрясений, когда другие санкции были отменены.
Министерство финансов США также изучает, как полное возвращение россии повлияет на мировые цены на нефть и как это может изменить торговые модели, через которые европейские рынки переориентировались с российских поставок на поставки из США.
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