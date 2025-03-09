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Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Киев • УНН

 • 35466 просмотра

США наложили вето на предложение создать специальную группу G7 для мониторинга нарушений санкций в отношении российских нефтяных танкеров. Вашингтон также пытается смягчить формулировки в отношении россии в совместном заявлении G7.

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Соединенные Штаты Америки в G7 не поддержали создание оперативной группы,  которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров российской федерации. Об этом сообщает издание Bloomberg  со ссылкой на анонимные источники, передает УНН.

Детали

На следующей неделе Канада, которая в этом году председательствует в G7, примет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа, Квебек.

В ходе переговоров по формулировке совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок по Китаю и смягчении формулировок по россии

- говорится в сообщении издания.

Кроме того, что Соединенные Штаты наложили вето на предложение Канады о создании специальной группы для мониторинга нарушений санкций, они попытались удалить из проекта заявления G7 слово "санкции", и формулировку, ссылающуюся на "способность россии вести войну" в Украине, заменив на "получать доход".

Напоминаем

Белый дом поручил Минфину изучить варианты ослабления энергетических санкций против россии. Это связано с возможными переговорами между Трампом и путиным о прекращении войны в Украине.

Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом27.02.25, 16:17 • 26568 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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