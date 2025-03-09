Канада проведе зустріч міністрів G7: говоритимуть про ситуацію в Україні

Наступного тижня з 12 по 14 березня Канада проведе зустріч міністрів G7, на якій, зокрема, обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомляє офіційний акаунт G7 в соцмережі Х, передає УНН.

Канада прийме зустріч міністрів закордонних справ G7 з 12 по 14 березня у Шарлевуа, Квебек. Дискусії будуть зосереджені на Україні, ситуації на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, Америці та Африці - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки в G7 не підтримали створення оперативної групи, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів російської федерації.