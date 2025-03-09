Канада проведе зустріч міністрів G7: говоритимуть про ситуацію в Україні
Київ • УНН
Канада проведе зустріч міністрів закордонних справ G7 у Шарлевуа з 12 по 14 березня. На порядку денному - ситуація в Україні, на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, Америці та Африці.
Наступного тижня з 12 по 14 березня Канада проведе зустріч міністрів G7, на якій, зокрема, обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомляє офіційний акаунт G7 в соцмережі Х, передає УНН.
Канада прийме зустріч міністрів закордонних справ G7 з 12 по 14 березня у Шарлевуа, Квебек. Дискусії будуть зосереджені на Україні, ситуації на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, Америці та Африці
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Сполучені Штати Америки в G7 не підтримали створення оперативної групи, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів російської федерації.